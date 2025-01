Juventusnews24.com - Hancko Juve, promessi sposi. Per gennaio c’è una piccola speranza, ma per l’estate c’è un nuovo vantaggio. Cosa filtra

di RedazionentusNews24. Ancora unaper il suo acquisto a, ma c'è unperAlfredo Pedullà fa il punto della situazione sull'acquisto di Davidda parte del calciomercatoil club bianconero e il difensore slovacco, resta solo da capire quando verrà celebrato il matrimonio tra le due parti.Resta unaper, altrimenti se ne riparlerà direttamente nella finestra di mercato estiva prima del Mondiale per Club. A fine stagione potrebbero esserci più vantaggi, come ad esempio la possibilità di trattare sul prezzo e l'inserimento di contropartite come Facundo Gonzalez.