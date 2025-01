Laspunta.it - Grottaferrata, riaperto viale Dusmet

Leggi su Laspunta.it

Il Sindaco Mirko Di Bernardo ha tenuto insieme alla cittadinanza una passeggiata inG., inaugurato al termine dei lavori di rifacimento. Presenti all’incontro anche Giunta, Consiglieri comunali e ufficio tecnico. Il Primo cittadino ha illustrato gli interventi apportati sul tratto di strada.“Abbiamo terminato un’opera strategica, unbellissimo che viene restituito alla collettività, donando un intero marciapiede prima assente, e offrendo anche spazi nella parte opposta per il parcheggio delle auto” – ha detto il Sindaco. Si tratta di “un lavoro ispirato al principio di sostenibilità, riutilizzando in ottica di economia circolare i sanpietrini tolti da Via del Fico e ricollocati sui marciapiedi e sulle banchine di.”L’intervento ha previsto anche la piantumazione di alcuni nuovi alberi, interventi mirati all’abbattimento di barriere architettoniche con dispositivi come il pavimento tattile con sistema LOGES , che facilitano la percorribilità di persone non vedenti e con mobilità ridotta, e anche interventi specifici su asfalto, marciapiedi e banchine per il deflusso delle acque, connettendo Via della Cipriana con