Sbircialanotizia.it - Goggia da favola: vince la discesa libera a Cortina. Terza Brignone

La fuoriclasse bergamasca ha centrato il 26° successo in Coppa del Mondo sulla leggendaria Olympia delle Tofane Sabato da sogno per Sofia. La campionessa azzurra ha vinto la sua 26esima gara in Coppa del Mondo, aggiudicandosi lad’Ampezzo, sulla leggendaria Olympia delle Tofane (crono finale 1'33"95). La 32enne bergamasca ha .L'articolodalaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.