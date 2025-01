Iodonna.it - Gabbiani, gazze, ma anche falchi pellegrini e parrocchetti si fanno largo sui tetti e sulle antenne delle nostre città a fianco di altri uccelli più consueti, come merli e passeri. E testimoniano le nostre trasformazioni

La scena ha dell’incredibile. Davanti a un negozio di pasta fresca in centro a Roma staziona un gabbiano reale, un uccello marino maestoso che pesa quanto un pollo. Il proprietario esce e gli allunga un paio di ravioli cotti alla carne. «E se gli do quelli con la verdura, li sputa» racconta al manipolo di turisti stupiti, inclusa chi scrive, che assistono alla scena.affamati le rubano il panino a Venezia: la streamer assalita in diretta streaming X È un segno dei tempi: la popolazione umana cresce, lesi espandono a scapito degli habitat naturali e glisi adattano a convivere con noi, cercando il cibo fra i cassonetti e persino arrivando a chiedercelo.