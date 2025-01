Serieanews.com - Dybala e il sogno Champions, chi lo accontenta? Una squadra ci sarebbe, ma c’è un “ma”

Leggi su Serieanews.com

Paulo“spaventa” i tifosi della Roma con le sue parole. Ma c’è unache potrebbe prenderlo e valorizzarlo davvero?Paulopotrebbe lasciare la Roma per inseguire il(Foto: Ansa) – serieanews.comLe dichiarazioni di Paulodurante una diretta Twitch con lo streamer Coker, in compagnia di Leandro Paredes, hanno fatto discutere. Con tono leggero ma per nulla casuale, Paulo ha espresso il suo desiderio: vincere laLeague, possibilmente a Roma, ma – e qui arriva il punto cruciale – anche altrove.Questa frase, detta tra il serio e il faceto, ha scatenato inevitabilmente i dibattiti. La Roma, al momento, fatica non solo a garantirgli la massima competizione europea, ma rischia di restare fuori da tutte le coppe nella prossima stagione. Con un progetto in pieno rinnovamento e un futuro incerto, l’addio dinella prossima estate sembra più che probabile.