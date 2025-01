Metropolitanmagazine.it - Dei libri contenenti arsenico potrebbero essere presenti anche nelle biblioteche italiane

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il veleno nascosto tra le pagine di un romanzo non è solo una geniale trovata letteraria di Umberto Eco, ma una solida (e vagamente inquietante) realtà. Un’edizione inglese di The Uncommercial Traveller di Charles Dickens, attualmente custodita dalla Biblioteca Nazionale di Firenze, potrebbe infatti contenere. Si tratta di una sostanza tossica utilizzata alla fine del Settecento per tingere le copertine dei, a causa suo caratteristico colore verde acceso. Un verde effettivamente presentenel rivestimento dell’opera dell’autore inglese, a sua volta inserito in un elenco contenente oltre duecento titoli, stilato dal Poison Book Project, una ricerca dell’Università del Delaware volta a rintracciare volumi contaminati. Almeno dieci edizioni segnalate dalla lista farebbero parte del patrimonio italiano.