C'è Posta per Te, anticipazioni del 18 gennaio: Maria De Filippi chiama Stefano De Martino

Siamo pronti per una nuova puntata di C’èper Te, in onda stasera 18su Canale5. Come di consueto, oltre alle storie, sono previsti dei momenti speciali insieme agli ospiti: per il secondo appuntamento della nuova edizione del programma,Deha sceltoDee Matteo Berrettini. Tutte le.C’èper Te, ospiti edella puntata del 182025Nella seconda puntata di C’èper Te del 182024 sono attesi due ospiti:Dee Matteo Berrettini. La scelta diDeè come sempre perfetta: Deè il conduttore del momento, che sta ottenendo un successo senza eguali con Affari Tuoi, mentre Matteo Berrettini è tra i tennisti più amati.Il people show ideato e condotto daDetorna in onda con un nuovo appuntamento dedicato alle storie e due ospiti che, ne siamo certi, regaleranno grandi emozioni.