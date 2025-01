BobBob CdM Innsbruck 2025 | Baumgartner Mircea chiudono in nona posizione

Leggi su Sportface.it

Giornata avara di soddisfazioni per la squadra italiana di bob nella tappa di Coppa del Mondo di. Nella gara maschile del bob a 2 Patricke Robertnon vanno oltre lacon un tempo complessivo di 1:42.87, distanti quasi un secondo e mezzo dalla vetta. Solito dominio tedesco, con Johannes Lochner e Geroge Felischhauer a imporsi nella prova odierna davanti ai connzionali Francesco Friedrich/Alexander Schuller e a Adam Ammour/Nick Stadelmann in terza. Appena fuori dal podio la coppia statunitense Frank Del Duca/Charles Volkr e quella britannica composta da Brad Hall e Taylor Lawrence. Più indietro gli altri azzurri: quattordicesimaper Alex Verginer e Mario Lambrughi (1:43.08), diciottesima per Mattia Variola/Fabio Batti/Riccardo Ragazzi (1:43.