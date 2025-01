Anteprima24.it - Benevento-Altamura, le parole di Auteri: “Posizionati male sul pareggio, siamo vivi e vegeti”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’1-1 maturato al “Ciro Vigorito” contro il Team, continua a pensare positivo mister, certo che la sua squadra ha tutti mezzi per riprendere a correre già dalla prossima trasferta di Potenza. Molti gli errori commessi contro i pugliesi, ma dall’analisi del match del tecnico delemerge un bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Queste ledi Gaetanoin sala stampa: PARI AMARO – “Dobbiamo imparare ad essere più spietati. A volte sono anche situazioni individuali. La cosa che non dobbiamo fare è il gol preso. L’errore di Berra ci può stare, ma non eravamobene e con poca attenzione. La squadra ha giocato. Poi se vogliamo trovare il pelo nell’uovo, i ragazzi hanno sempre creato tante situazioni. Forse con il 2-1 ora parlavamo in maniera diversa.