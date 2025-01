Tv, continua la campagna delle Winx contro il cyberbullismo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 gen. (askanews) – Prosegue anche nel 2025 laglobale “Spread Magic Not Hate”, promossa da Rainbow, in collaborazione con Cybersmile Foundation, dove lesi confermano ambasciatrici di gentilezza digitaleil, diffondendo messaggi positivi ed educativi attraverso nuovi artwork e tagline dedicati, per ispirare i giovani a creare online un mondo più empatico e inclusivo. Il progetto, iniziato nel 2024 e che ha visto Bloom come prima protagonista, entra in una nuova fase e prevede nuovi artwork, che raffigurano le altre fatine: Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna. Le illustrazioni saranno diffuse a cadenza bimestrale, con la prima, dedicata a Stella, appena pubblicata. Ogni artwork, diffuso attraverso i canaliClub e Cybersmile Foundation, è pensato per coinvolgere e ispirare i giovani adulti, promuovendo messaggi di empatia, amicizia e rispetto.