Trump chiama Xi | Renderemo il mondo più sicuro La Cina accetta l’invito all’insediamento

Non è chiaro se sia un segnale di volontà di disgelo o un ossequio al vecchio detto “tieni gli amici vicini e i nemici più vicini”, fatto sta che Donalde Xi Jinping si sono parlati al telefono e che laha accoltoalla cerimonia di insediamento del presidente eletto, che si terrà il 20 gennaio. Non sarà Xi ad andare, ma in rappresentanza di Pechino ci sarà comunque, per la prima volta, un’alta carica dello Stato: il vicepresidente Han Zheng. «Ho appena parlato con il presidente Xi Jinping della, è stato un colloquio molto positivo sia per lache per gli Usa, mi aspetto che risolveremo molti problemi insieme ed inizieremo immediatamente», ha scrittosul suo social, Truth, precisando che «abbiamo discusso su come bilanciare il commercio, di Fentanyl, TikTok e molti altri argomenti».