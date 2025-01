Ilrestodelcarlino.it - Trapianti, maratona al Bufalini di Cesena: 3 prelievi multiorgano in 4 giorni

, 17 gennaio 2025 – In appena quattrosono stati effettuati 3che hanno permesso a 9 persone in lista di ricevere un trapianto salvavita: è successo all’ospedaledi. Complessivamente sono stati prelevati 2 cuori, 3 fegati, 6 reni, 6 cornee, segmenti vascolari, valvole cardiache e lembi di cute. La lunga e complessa ‘’, resa possibile grazie alla generosità di tre pazienti deceduti nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, diretta dal professor Vanni Agnoletti, è iniziata nella mattina dell’8 gennaio e si è conclusa nella mattina dell’11 gennaio. Un grande lavoro di squadra “Grazie alla generosità dei donatori e delle loro famiglie”, i numeri delUn grande lavoro di squadra Le operazioni, coadiuvate dal Centro Regionale, in collaborazione con il Coordinamento Ospedaliero Procurement dicoordinato dalla dottoressa Alessandra Venditto, hanno visto il coinvolgimento di decine di professionisti tra medici specialisti, chirurghi, anestesisti rianimatori e personale tecnico infermieristico di terapia intensiva e di sala operatoria che, con un grande lavoro di squadra, hanno portato a termine in rapida sequenza tutti gli interventi.