Sanità, l’Ue segna una nuova era per l’accesso all’innovazione

A 3 anni dalla sua entrata in vigore, dal 12 gennaio 2025 viene finalmente applicata la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment, HTA), un processo basato su prove scientifiche, che sintetizza le informazioni su questioni mediche, economiche, sociali ed etiche relative all’uso di una tecnologia sanitaria.Lo sviluppo delle tecnologie sanitarie è un motore fondamentale della crescita economica e dell’innovazione nel.Questo settore fa parte di un mercato globale per la spesa sanitaria che rappresenta il 10% del prodotto interno lordo europeo.HTA, uno strumento fondamentaleLa valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment, HTA) valuta il valore aggiunto delle nuove tecnologie sanitarie per verificare se funzionano meglio, altrettanto bene o peggio delle alternative esistenti.