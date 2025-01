Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, è battaglia contro i furbetti

Sanzioni e differenziata: il 2024 ha visto consolidarsi la prassi deilli sulla gestione e sul corretto conferimento deida parte dei cittadini nel comune di San Benedetto. A valle di un’intesa tra l’ente e Picenambiente, infatti, sono stati condotti oltre 3milalli su tutto il territorio cittadino nell’arco dei dodici mesi dello scorso anno. Con 3.263 interventi in totale e una media di 272 interventi al mese, gli ispettori ambientali hanno rilevato e sanzionato in tutto 282 violazioni del regolamento sul conferimento dei, che hanno determinato un introito complessivo per le casse comunali di 36.776 euro. Nello specifico le infrazioni, riferite in quasi pari proporzione tra utenze domestiche (149) e non domestiche (133), sono così distribuite sul territorio comunale: Porto d’Ascoli 106 sanzioni su 829lli, centro cittadino 60 sanzioni su 516lli, zona nord 42 sanzioni su 499lli.