Metrotranvia pronta nel 2027 | Ristori a esercenti e attività

Ritardi dovuti alle difficoltà della ditta appaltatrice e alla mancata consegna delle aree soggette ai lavori da parte del Comune di Bresso che hanno portato a uno slittamento di circa 16 mesi del termine dei lavori, ora ipotizzato per settembre. È quanto emerso ieri in Commissione territorio e trasporti del Consiglio regionale nel corso dell’audizione della Città metropolitana di Milano, chiesta dai consiglieri regionali Fabrizio Figini di Forza Italia e Gigi Ponti del Partito democratico per fare il punto della situazione sui lavori dellaMilano-Desio-Seregno. A illustrare le difficoltà generate dai problemi la consigliera delegata di Città metropolitana Daniela Caputo, che ha ribadito con forza la richiesta alla Regione Lombardia di adoperarsi affinché vengano riconosciuti aiuti edi carattere economico ai soggetti coinvolti.