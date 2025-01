Sport.quotidiano.net - Mercato Lazio: si continua a seguire un centrocampista, rilancio per Casadei?

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma 17 gennaio 2025 - Laè attiva sule dopo il primo ingaggio vuole fare il bis per provare a completare la rosa a disposizione di Marco Baroni per il finale di stagione. Nella prossima settimana infatti i biancocelesti torneranno in campo anche in Europa League e con un quarto posto che profuma di Champions da difendere in campionato. La rosa non è completa in termini di uomini e attualmente sta accusando rotazioni molto corte in mediana, dove Guendouzi e Rovella hanno speso già più di 3800 minuti in campo tra tutte le competizioni: il francese il più utilizzato della rosa e l'italiano il terzo alle spalle di Provedel. In estate si è puntato molto su Gaetano Castrovilli, ma il giocatore non ha ripagato la fiducia, venendo nuovamente fermato dai numerosi problemi fisici che lo hanno tormentato già ai tempi della Fiorentina.