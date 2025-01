Ma vai a ca…e Grande Fratello lite tra Lorenzo e Shaila | pubblico con lei

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Vai a ca**re”. Scintille traGatta ePolverato dopo l’ultima puntata del. Poco fa, la coppia più discussa del reality show di Canale 5 ha avuto un inaspettato botta e risposta davanti a tutti gli altri concorrenti. Al centro della discussione ci sono stati alcuni episodi accaduti durante la diretta del 16 gennaio. A, infatti, non sono piaciute alcune scene che hanno avuto come protagonista. La ballerina, nota per non avere peli sulla lingua, ha colto al volo l’occasione per esprimere ciò che la infastidiva. Da lì, la discussione tra i due è degenerata fino agli insulti.La relazione tra la ballerina e il fotomodello milanese sembrava aver ritrovato una certa stabilità dopo l’eliminazione dal gioco di Helena Prestes, storica avversaria die prima fiamma diall’interno della Casa.