Ilrestodelcarlino.it - Lotta ristretta Macerata Feltria-Sassocorvaro, Cuccurano in pole

Anche il campionato di Seconda categoria ha concluso il girone d’andata. Nel girone A per la vittoria finale laè ormaitra le due capolista:che hanno 13 punti in più della terza classificata (il Casinina). Alla fine del campionato permanendo un distacco tra la seconda e la terza superiore di 10 punti la seconda non avrà l’obbligo di disputare i playoff del girone (A) ma andrebbe a spareggiare direttamente con la vincente i playoff dell’altro girone (B). In fondo alla classifica ‘se desto’ il Montelabbate che dopo aver raccolto 2 punti in 14 gare, sabato ne ha presi 3 (contro la Santangiolese). Il commento. "La squadra è in forma- commenta il presidente dell’AvisAdriano Montanari- abbiamo 16 giocatori di spessore, siamo sereni e tranquilli, i ragazzi stanno seguendo alla perfezione il mister e speriamo di continuare in questa bella corsa che è ancora lunga considerando che ci sono da giocare 15 partite".