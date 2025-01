Lettera43.it - La ministra Daniela Santanchè è stata rinviata a giudizio nel caso Visibilia

Ladel Turismodall’Ufficio Gup del tribunale di Milano per l’ipotesi di falso nelle comunicazioni societarie tra il 2016 e il 2022. L’indagine riguarda le societàEditore spa,Editrice srl esrl, fondate dalla stessa, che ha lasciato ogni incarico nel 2022 e ceduto definitivamente le quote societarie nel dicembre 2024.Il processo suEditoreIl procedimento coinvolge 17 persone, tra cui il compagno della, Dimitri Kunz, e altri ex dirigenti del gruppo editoriale. Secondo l’accusa, avrebbero nascosto al pubblico le perdite milionarie e la sistematica incapacità di produrre reddito, evitando così costose ricapitalizzazioni e una gestione più prudente dei conti. Nel processo sono imputati anche membri del collegio sindacale e del CdA, alcuni dei quali hanno chiesto di patteggiare.