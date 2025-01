Il Fondo monetario internazionale taglia le stime al Pil italiano | +07 per cento nel 2025

Lettera43.it - Il Fondo monetario internazionale taglia le stime al Pil italiano: +0,7 per cento nel 2025

Ilha aggiornato le sue previsioni economiche, riducendo ledi crescita dell’Italia per ilal +0,7 per, con una revisione al ribasso di 0,1 punti percentuali rispetto alle proiezioni precedenti. Per il 2026, invece, il Fmi ha alzato la previsione al +0,9 per. L’istituto di Washington ha attribuito questa leggera contrazione delle prospettive economiche italiane alle sfide di medio termine e alle incertezze globali legate alle politiche economiche dei governi. Anche Germania e Francia vedono riviste al ribasso le loroper ile il 2026, con la crescita tedesca attesa rispettivamente allo 0,3 per(-0,5 punti) e all’1,1 per(-0,3 punti), mentre quella francese è prevista a +0,8 per(-0,3 punti) e +1,1 per(-0,2 punti).