I migliori 12 Barbaresco scelti dal Gambero Rosso

Nell'ultimo anno ci siamo occupati a più riprese delle due denominazioni di punta della Langhe, Barolo e, per le modifiche al disciplinare che erano state suggerite dal Consorzio di tutela BaroloAlba Langhe e Dogliani. Dalla limitazione della zona di imbottigliamento all'interscambiabilità e reciprocità per la vinificazione e imbottigliamento, dall'autorizzazione a piantare vigne di nebbiolo a Barolo enei versanti collinari esposti a nord all'aggiunta delle menzioni comunali per la denominazione, fino all'utilizzo di grandi formati superiori ai 6 litri, argomenti che hanno dato vita a due schieramenti contrapposti tra chi era più ancorato alla tradizione e dall'altra chi era disposto a "rischiare" il cambiamento.Sullo spostamento a nord delle vigne avevamo raccolto il grido d'allarme della vignaiola Federica Boffa Pio sul cambiamento climatico , che temeva la scomparsa di Barolo ea causa della siccità (tema che abbiamo affrontato anche recentemente parlando delle uve reliquia in Sicilia).