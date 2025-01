Biccy.it - Giorgio Manetti torna come corteggiatore di Tina? Chiarimento dopo i rumor

l’annuncio cheCipollari sarebbe diventata una nuova tronista di Uomini e Donne è nato unsecondo il qualesarebbeto alla corte di Maria De Filippi nelle vesti didella vamp. Sui social qualcuno ha già ipotizzato la reazione di Gemma Galgani alla vista del suo Gabbiano, ma tutto ciò non accadrà. L’ex cavaliere del Trono Over in un’intervista rilasciata a Superguida Tv ha rivelato che non ci sarà nessunback a Uomini e Donne.“Vi immaginate io a corteggiareCipollari? Siamo amici e possiamo anche sentirci telefonicamente ma poi in trasmissione non tornerei per corteggiarema neanche nessun’altra dama. La notizia però mi ha fatto sorridere. Mi fa piacere sapere che ad oggi il pubblico spera in un mio ritorno ma non mi troverei più a mio agio.