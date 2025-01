Ultimouomo.com - Francesco Gullo e la Gullocam: un Kolossal

Sono passati oramai più di vent’anni dalla messa in onda dell’epocale programma tv Campioni il sogno. Il pubblico italiano ricorda ancora la sua prima edizione e i suoi protagonisti più iconici, tra cui, forse il personaggio principale insieme al mister Graziani.è anche l’ex concorrente che si è impegnato di più per mantenere la propria fan base, costruendo da lì in poi la propria carriera professionale: lavora nel mondo dello spettacolo e della televisione, organizza eventi di beneficenza, ha una presenza social massiccia e chiassosa.Nell’autunno 2024, "Ciccio"ha iniziato a professarsi anche inventore, annunciando d’aver depositato un brevetto internazionale per un’innovazione tecnologica. Non ha voluto rilasciare troppe anticipazioni, dando appuntamento ad un grande evento per la sua presentazione il 9 gennaio 2025, nel teatro della sua città, il Fraschini di Pavia.