Lanazione.it - Fipili, camion prende fuoco: colonna di fumo sulla strada di grande comunicazione

Pisa, 17 gennaio 2025 – Unha presoall’altezza di LavoriaFirenze Pisa Livorno in direzione Livorno. Accade intorno alle otto di venerdì 17 gennaio. L’autista del mezzo pesante ha avuto il tempo di staccare la motrice dal rimorchio, accostandocorsia di emergenza e chiamando i vigili del. Che sono intervenuti dal comando di Pisa con due mezzi antincendio. Le fiamme sono state subito estinte. Non si registrano feriti. Il personale dei vigili delha poi provveduto a mettere in sicurezza il mezzo. Diversi gli automobilisti che hanno visto ladilevarsi dalla carreggiata. Qualche rallentamento per il traffico ma i mezzi hanno potuto proseguire la marcia visto che ilera riuscito ad accostare. Si cerca di capire cosa abbia scatenato l’incendio.