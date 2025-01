Formiche.net - Di cosa si occuperà il Comitato sull’IA dell’Agcom

“Svolgere attività di approfondimento e analisi, anche di natura interdisciplinare, in merito alle implicazioni di sistemi di intelligenza artificiale sugli ambiti di competenza dell’Autorità e sul ruolo che la stessa potrà assumere in materia”. È con questo scopo che l’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha dato seguito alla delibera dello scorso 9 gennaio per avviare l’operatività delsull’intelligenza artificiale. Si tratta di un organo richiesto a gran voce dall’Unione europea, che da tempo sottolinea l’importanza di uno sviluppo sicuro, affidabile, poco rischioso. Non a caso, l’Agcom ha voluto mettere in risalto proprio questo aspetto: “La proposta di un quadro armonizzato di regole in materia di IA è in continua evoluzione, soprattutto in rapporto agli sviluppi del diritto europeo, tenuto conto degli ulteriori interventi normativi e regolamentari assunti dalla Commissione nell’ambito della strategia digitale europea”.