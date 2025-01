Oasport.it - Combinata nordica: squalificato Riiber, al comando del PCR di Schonach c’è Thomas Rettenegger

Andato in scena in quel diil Provisional Competition Round della Compact Race dial maschile, la gara in terra tedesca è in programma per domani.Subito una sorpresa: Jarl Magnus, l’uomo più atteso di giornata, è statodopo che aveva trovato il miglior salto di giornata. Aldunque troviamo l’austriacocon 104 metri saltati e 133.0 punti totali.Alle sue spalle c’è il tedesco Julian Schmid, mentre poi in rapida successione altri due austriaci: Martin Fritz e Franz-Josef Rehrl, con il giapponese Ryota Yamamoto a chiudere la top-5.In casa Italia il migliore è Aaron Kostner, trentesimo. Più indietro Iacopo Bortolas, quarantesimo, e Raffaele Buzzi, quarantasettesimo.Stefano Radovan, non ha preso il via Alessandro Pittin.