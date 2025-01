Ilfattoquotidiano.it - Città a 30 km/h, il modello Bologna funziona e va esteso subito a tutte le altre

Sono arrivati i dati relativi ad un anno di velocità limitata (30 km) nelladi. E sono dati sconvolgenti in senso positivo, direi quasi commoventi. -49% di persone decedute, 0 pedoni uccisi (non accadeva dal 1991, da quando cioè sono iniziate le rilevazioni), -31% di incidenti gravi, -11% di persone ferite, -29% di inquinamento, +31% di utilizzo di mezzi pubblici. Traduciamo questi dati in apparenza freddi in realtà: significa che ci sono la metà delle famiglie, rispetto all’anno precedente, disperate, distrutte per sempre dalla perdita di un padre, una madre, un figlio. Oppure dal ferimento più o meno grave di una persona che si ama oltre misura. Significa anche meno inquinamento, e quindi meno persone malate di allergie, asma, bronchiti e tutto il corredo legato (anche) all’inquinamento legato alle auto.