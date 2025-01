Romadailynews.it - Cina: completa struttura principale di ponte piu’ alto del mondo

Laoggi ha terminato la costruzione delladi unnella provincia sud-occidentale del Guizhou, destinato a diventare ildel. L’ultima trave d’acciaio, del peso di circa 215 tonnellate, e’ stata issata in posizione con precisione oggi pomeriggio, collegando le sezioni deldel grand canyon di Huajiang attualmente in costruzione. Progetto della Guizhou Transportation Investment Group Co, Ltd., ilsospeso ha un’altezza verticale di 625 metri dalla piattaforma alla superficie del fiume, circa il doppio dell’altezza della Torre Eiffel. Ildi 2.890 metri, con una campata di 1.420 metri, e’ anche illargo alcostruito in un’area montuosa. Agenzia Xinhua