Tpi.it - Bugo torna a parlare delle lite con Morgan a Sanremo: “Mezza Italia diede retta alle str*** di un manipolatore”

Leggi su Tpi.it

conA circa un mese dall’inizio del Festival di2025 e dopo aver annunciato il suo ritiro dscene musicali,della famosaconavvenuta sul palco dell’Ariston.In un post pubblicato sul suo profilo Facebook in cui parlava del suo outfit, il cantante ha ripercorso ciò che è accaduto in quel2020: “Mentre il mio compagno mostrava a tutti la sua incompetenza e paranoia, io ero solo, su quel palco. A dover cantare una canzone (non mia) senza averla mai provata (perché il buffone aveva sbagliato per 11 volte gli arrangiamenti)”.“Nessuno nella storia del Festival è andato su quel palco senza aver provato. Io si. Dovevo rifiutarmi? No. Si andava avanti fino in fondo, io ero pulito, non avevo niente da rimproverarmi.