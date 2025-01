Bankitalia | crescita stenta a recuperare attorno a 1% su 2025-2027

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 gen. (askanews) – In Italia “lavigore”: nel quarto trimestre dello scorso anno l’attività “si è mantenuta debole, risentendo come nel resto dell’area dell’euro della persistente fiacchezza della manifattura e del rallentamento dei servizi”. Lo rileva la Banca d’Italia nel suo ultimo Bollettino economico. Nelle costruzioni, l’impulso fornito dalle opere del Pnrr si contrapporrebbe al ridimensionamento dell’attività nel comparto residenziale. Secondo l’analisi la domanda interna appare “frenata dalla decelerazione della spesa delle famiglie e da condizioni per investire che rimangono sfavorevoli”.ricorda che nelle sue ultime previsioni, formulate lo scorso dicembre nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema con la Bce, “laacquisirebbe slancio nel corso di quest’anno, collocandosi intorno all’1 per cento in media nel triennio-27”.