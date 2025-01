Rompipallone.it - Ancelotti via dal Real: pronta una panchina di A

Il futuro del tecnico parmense continua ad essere incerto. Per lui il destino sembra essere lontano dai ‘Blancos’ e magari nel nostro campionatoLe strade die delMadrid si potrebbero separare al termine della stagione. Secondo le ultime informazioni che arrivano dalla Spagna, il tecnico parmense starebbe iniziando a perdere il controllo dello spogliatoio e questo significherebbe una seconda parte di stagione non semplice. Non è da escludere un esonero, ma in questo momento l’ipotesi più probabile resta quella di un addio alla fine del campionato per consentire ad entrambi le parti di iniziare una esperienza differenza.E a questo punto non è da escludere una nuova avventura in Serie A.non ha mai chiuso l’ipotesi ad un ritorno nel nostro campionato anche per riscattare alcune prestazioni non proprio all’altezza.