Tvzap.it - Zucchero, il figlio coinvolto in un incidente d’auto: morta una persona

, il figlio coinvolto in un incidente d'auto: morta una persona – Paura per il figlio di Zucchero in un incidente stradale a Malindi. Uno dei figli del cantante si trovava a bordo di una vettura insieme alla guardia del corpo dell'artista e ad un'altra persona nello schianto, entrambi kenioti. Il collaboratore si è salvato, ora è in ospedale, per l'altra persona invece non c'è stato nulla da fare. A dare la notizia "Il Messaggero". Il figlio coinvolto in un incidente d'auto: morta una persona. All'alba di oggi, giovedì 16 gennaio 2025, c'è stato un incidente stradale in Kenya, che ha coinvolto Adelmo Blue Fornaciari, uno dei figli di Zucchero.