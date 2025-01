Movieplayer.it - You 5: il nuovo teaser rivela la data di uscita della quinta e ultima stagione della serie

Leggi su Movieplayer.it

Netflix ha rilasciato il primotrailerdi You, lathriller psicologica con Penn Badgley protagonista. Il momento che i fan di You stavano aspettando è finalmente arrivato: Netflix ha condiviso il primotrailerthriller psicologica con Penn Badgley, che torna nei panni di Joe Goldberg. You racconta la storia di Joe Goldberg, uno stalker ossessionato e pericoloso che diventa sempre più coinvolto e ossessionato dalle donne di cui si innamora. Nella nuova, basata sulladi romanzi di Caroline Kepnes, Joe torna a New York, pronto a iniziare una nuova "relazione". Il trailer, la trama e il castdi You Nellae .