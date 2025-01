Lettera43.it - Volkswagen potrebbe vendere la fabbrica di Osnabrück a un acquirente cinese

La Cina è interessata agli stabilimenti. A rivelarlo è stata Reuters, che ha citato alcune fonti vicine al governo di Pechino secondo cui alcuni player cinesi dell’automobile avrebbero l’intenzione di acquisire le fabbriche vicine alla chiusura sul territorio tedesco. Una mossa che, se confermata, permetterebbe alle aziende cinesi di rafforzare la propria presenza in Europa, producendo vetture direttamente in Germania e aggirando i dazi voluti dalla Commissione europea e applicate alle auto importate dalla Cina. E ci sarebbe anche uno stabilimento già in ballo per una possibile trattativa: quello chedovrebbe chiudere a. L’azienda tedesca, infatti, starebbe trattando la cessione con un player. Laè una delle due che il marchio chiuderà entro il 2027.