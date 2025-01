Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … l’iconica maglia della Triestina 1982-83

Leggi su Glieroidelcalcio.com

-83Dopo due maglie dell’Udinese, questa settimana tocca all’altra squadra blasonata del Friuli Venezia-Giulia, la, con una delle maglie più iconiche ed amate nelladel club giuliano: quellapromozione in serie B nella stagione/83..Lain mio possesso è il modello estivo in lanetta leggera e a maniche corte utilizzato a inizio e fine stagione. E’ sicuramente uno dei modelli più iconici prodotti dalla Ennerre negli anni Ottanta. Si caratterizza per il fatto di essere bianca nella parte superiore e rossa in quella inferiore. Il colletto e le maniche sono, invece, di colore rosso; in particolare, nella parte posteriore, questo modello è caratterizzato dal carrè (la parte bianca) più lunga che rendeva necessario cucire il numero in una posizione molto più bassa rispetto al solito.