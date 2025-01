Iltempo.it - Tregua a Gaza, così Trump ha convinto Netanyahu: la strategia vincente

Il diavolo è sempre nei dettagli, ma lo è ancora di più quando in gioco è la soluzione, eventualmente anche temporanea, di una crisi che contrappone due attori che hanno per obiettivo l'uno la distruzione dell'altro. Non per niente, già più volte in passato, forte e diffusa è stata l'idea che, dopo più di un anno, fosse ormai imminente un accordo. Questa volta, a far la differenza, sono state le enormi pressioni che il presidente eletto Donaldha esercitato, e continua a esercitare, sul primo ministro israeliano Benjamin, soprattutto per tramite del suo inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff.ha più volte, e molto chiaramente, espresso l'intenzione di scatenare un inferno se gli ostaggi ancora in mano a Hamas non fossero stati liberati entro il 20 gennaio, data della sua inaugurazione come quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti.