Thanat Pagliani di Affari Tuoi la sua risposta al body shaming è una lezione per tutti

è uno dei personaggi più amati tra quelli che si muovono nel miniverso di. Voluto da Stefano De Martino, dato il suo successo nella precedente edizione del game show (fu scoperto da Amadeus), il videomaker di origini thailandesi si è fatto spazio come “analista del Dottore”, nonché dispensatore di consigli e previsioni per i concorrenti alle prese con i famigerati pacchi.Purtroppo, come spesso accade, a fronte del grande successo e della naturale simpatia suscitata nel pubblico, c’è una parte di “leoni da tastiera” che non ha perso tempo per andargli contro, lasciandosi andare a offese del tutto fuori luogo. Manon è tipo da rispondere a tono e le sue parole contro ilconfermano quanto ribadito da lui stesso: “Ciò che conta alla fine è la bellezza interiore”.