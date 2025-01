Ilrestodelcarlino.it - Terzo mandato Zaia, Lollobrigida: “Centrodestra diviso in Veneto? I nostri elettori vogliono l’unità”

Venezia, 16 gennaio 2024 - “separato in? I”. Il ministro meloniano Francescorisponde così ai venti di guerra che soffiano sulla politica veneta, dove - in attesa delle decisioni finali sul- c’è aria di crisi all’interno del. L’altro giorno, in una conferenza stampa, il governatoreha minacciato: “Potrei andare da solo”. Il nodo delnon è ancora stato sciolto. I governatori uscenti sono in standby: Lucaattende fiducioso, e anche un po’ spazientito, mentre in Campania ilha fatto ricorso contro la legge regionale voluta da Vincenzo De Luca. E la Lega getta benzina sul fuoco: “Chi viene scelto direttamente dai cittadini non debba avere limiti di mandati”, ha detto il capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari.