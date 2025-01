Lanazione.it - Strappavano via orologi di lusso, due giovani denunciati. Le indagini

Leggi su Lanazione.it

Forte dei Marmi (Lucca), 16 gennaio 2025 – Colpivano le vittime a sorpresa. Controllando il momento in cui esibivano l’o erano in un attimo di distrazione. La polizia del commissariato di Vittoria Apuana ha denunciato due cittadini marocchini di 29 e 26 anni per furti didi. Secondo quando emerso dalle, istranieri sarebbero responsabili di due colpi per un valore totale di oltre 100mila euro. I due infatti hanno colpito la prima volta a luglio, in pieno giorno, nel centro di Forte dei Marmi. La vittima, un signore di 80 anni che, per timore dei furti, aveva tolto dal polso l’o dal valore di 50mila euro euro per metterlo in tasca, entrando nella propria auto lo aveva ripreso per indossarlo. Ignaro di essere tenuto d’occhio dai malviventi a cui quella mossa non è affatto sfuggita.