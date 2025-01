Bergamonews.it - Scamacca, un altro passo verso il recupero: torna a lavorare in campo

Leggi su Bergamonews.it

Unstepil. Gianlucanella giornata di giovedì (16 gennaio) ha svolto per la prima volta dall’infortunio al crociato del 4 agosto lavoro individuale in.Il numero 9 della Dea ha svolto un lavoro di corsa continua, facendo di fatto il suo ‘esordio’ sul prato. Per lui un lavoro di corsa continua, ancora senza pallone: per quello ci sarà tempo.Intanto, però,fa unimportante nella fase di riatletizzazione dopo il tanto lavoro in palestra svolto nei mesi scorsi al termine delle terapie.Per il rientro in gruppo, ovviamente, ci sarà da attendere ed avere pazienza, come è normale che sia: andrà valutata la fiducia, la possibilità di caricare sul ginocchio, test fisici e soprattutto sensazioni.La parola chiave, come sempre in questi casi, è pazienza: il rientro potrebbe avvenire in primavera, ma per rivedere la miglior versione di Gianluca sarà necessario aspettare con ogni probabilità la stagione prossima, quando potrà svolgere l’intera preparazione estiva senza intoppi.