Lanazione.it - Riforma Valditara, i presidi fiorentini: “Latino e Bibbia? Visione nostalgica. Ecco cosa servirebbe”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 16 gennaio 2025 - “Altro che. Qui ci servono gli psicologici, per gestire il crescente disagio dei nostri alunni”. Non ha alcun dubbio la dirigente dell'istituto comprensivo Beato Angelico, Paola Mannara, che lancia un vero e proprio sos. "Ogni ministro ci cambia le carte in tavola, ma il problema più urgente che viviamo ogni giorno è la fragilità crescente tra gli alunni. Un terzo di loro ha bisogno di piani didattici personalizzati, e le situazioni di svantaggio socio-economico e familiare sono in aumento dopo il Covid”. Proprio ieri il ministroha annunciato la suadella scuola, che prevede il ritorno delalle secondarie di primo grado (ma non obbligatorio), introduce nei programmi lae concentra lo studio della storia su quella dell’Occidente.