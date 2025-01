Lanazione.it - Respinto il ricorso. Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

No alle bancarelle a ridosso del Duomo e della Torre pendente. Il piano delè corretto e per questo motivo, in estrema sintesi, ildiha definitivamenteildi quattro bancarellai di piazza dell’Arcivescovado. Secondo i giudici amministrativi infatti Palazzo Gambacorti ha agito in modo legittimo limitando "l’esercizio di attività commerciali ed artigianali in forma ambulante o su posteggio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, per ragioni connesse alla tutela del decoro dei complessi monumentali". "Valore e finalità", osserva ildi, "che tendono ad assicurare un’adeguata qualità paesaggistica e culturale, e quindi architettonica, non solo ai monumenti individualmente considerati, ma anche all’intero contesto urbano nel quale gli stessi risultano collocati".