Inter-news.it - Perez-Inter, ci siamo! E Silvetti? Distanza ma occhio agli agenti – TS

Leggi su Inter-news.it

L’sta per chiudere l’affare Tomascon il Newell’s Old Boys. L’operazione nelle prossime ore si completerà, mentre suvige ancora.FATTA – Trae Newell’s Old Boys, in merito al futuro di Tomas, sembra essere quasi tutto fatto. Il centrocampista classe 2005, infatti, si trasferirà in nerazzurro per circa tre milioni di euro, più un milione di bonus che scatterà alla prima presenza in nerazzurro del giocatore e un altro che scatterà al suo ventesimo gettone. Una volta completata l’operazione,potrà raggiungere Milano e poi lì capirà il suo futuro: ossia rimanere all’per poi andare a rafforzare la squadra B oppure essere girato in prestito ad un’altra squadra per iniziare a conoscere il calcio italiano. Le ultime invece supraticamente dell’, perc’èe glipuntano i piedi– Seè virtualmente nerazzurro, su Mateo, l’altro talento del Newell’s Old Boys, vige parecchia