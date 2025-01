Anteprima24.it - Percorso benessere a prezzi stracciati venduto online, clienti e hotel truffati: scatta la denuncia

Tempo di lettura: < 1 minutoPacchettivendutidi uno dei più notidi Capaccio-Paestum della durata di tre giorni a 150 euro a coppia, con un versamento di anticipo di 40 euro e al termine della procedura di versamento, l’invio da parte di una società romana dei contatti della struttura alberghiera salernitana, quest’ultima però, ignara di tutto. Così, dopo essere stati contattati da centinaia die potenzialiche avevano prenotato e pagato in anticipo i weekend di coppia per ilin Spa concentrato principalmente per il 14 febbraio festa di San Valentino, i titolari di un noto resort di Capaccio-Paestum si sono accorti che le foto della loro struttura e i loro contatti erano oggetto di una truffadi pacchettidi coppia venduti ainesistenti.