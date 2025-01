Oasport.it - LIVE Sonego-Fonseca 6-7, 6-3, 6-1, 0-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: serve subito arginare la reazione del fenomeno

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATELADI BERRETTINI-RUNELADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO SINNER)30-0 Lungo il dritto anomalo di.15-0 Ace (7°).0-2 Doppio fallo (2°). Non ci voleva nella maniera più assoluta. Riprende vita il pubblico e, poco male, c’è ancora margine.30-40 Eh però adessosta accusando, dritto dopo il servizio sotto la rete. Sente il momento.30-30 UUUH! ATTENZIONE! Seconda di, chop senza senso sotto la rete di! Che regalo ci ha fattoLunga di poco la prima al corpo15-30 Col brivido chiude al volo l’azzurro. Dopo l’approccio slice di dritto che aveva lasciato dubbi. SERVIZIO, ci sei?0-30 Niente, dritto scentrato da. Quello che non doveva accadere.