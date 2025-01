Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: Jeanmonnot perfetta, tanti errori per Wierer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.09 4/5 per Kuzmina nella terza serie15.09 Doppio errore per Simon nell’ultima serie. La francese era andata all-in per provare a riaprire il discorso per il podio.15.08 Nel quarto giro Preuss sta guadagnando su Baserga ma non su.15.08commette un altro errore nella terza serie.15.08 Un errore per Kuelm che era entrata all’ultimo poligono con il terzo tempo.15.07 Zero di Comola!! L’azzurra è tredicesima dopo il terzo poligono.15.06 Comola entra alla terza serie con il quindicesimo tempo15.06 Non sbaglia neppure Baserga che ha 46? di ritardo dalla francese. La svizzera è in lotta per il podio.15.05 ZERO DICHE IPOTECA LA VITTORIA!!15.05 È il momento della verità!!e Baserga entrano al quarto poligono.