Lanazione.it - Lite tra ubriachi per strada. Volontari Anc aggrediti

Leggi su Lanazione.it

Empoli (Firenze), 15 gennaio 2024 – Il litigio è iniziato dentro al supermercato per futili motivi. Con la situazione che è esplosa per lo stato di alterazione dei due protagonisti, volti già ben noti nel quartiere e alle forze dell’ordine. Giù una scarica di offese e di spinte che è continuata fuori, lungo la, tra lo stupore della gente. Siamo a Empoli in via del Giglio e sono le 20 di martedì, l’orario di chiusura del Carrefour che saluta i suoi ultimi clienti. Qualcuno tra gli scaffali aveva notato quegli stessi uomini alzare la voce e prendersi a male parole per poi trascinarsi barcollanti sino alla porta, senza interferenza alcuna con l’attività del negozio. E proprio lì, all’uscita, la tensione sarebbe salita alle stelle con i due che sarebbero arrivati pesantemente alle mani richiamando l’attenzione dei passanti e di un commerciante di un negozio vicino.