Ilgiorno.it - Legnano, la lite tra genitori fuori da scuola finisce con un ferito e una denuncia

(Milano) – Nata come una discussionedatra due, si è trasformata in breve in un violento alterco dove si è passati dalle parole alle mani, tanto che anche l’intervento degli agenti di Polizia locale non è riuscito a riportare la calma e il protagonista principale dello scontro si è guadagnato unaper minacce e ingiurie a pubblico ufficiale. Teatro dello spiacevole episodio sono stati gli spazi al didelle scuole elementari Carducci di via XX Settembre, intorno alle 16. Qui è nata una discussione tra due uomini intorno ai 40 anni di età, uno di nazionalità italiana e un cittadino albanese, contesa che, di fronte ai minori nel frattempo usciti da, si è poi trascinata pochi metri più in là sino a via Rossini. Al culmine della discussione la situazione è degenerata e, a quanto risulta, ad avere la peggio è stato un 44enne italiano, che ha subito leggere ferite al volto.