Thesocialpost.it - Lecco, schianto in diretta social: non ce l’ha fatta Jennifer, muore a 13 anni

Non ceAlcani, la 13 morta dopo il ricovero seguito a unoin strada a. Musica trap ad altissimo volume, bottiglie vuote di alcol sui sedili e il contachilometri a 150 all’ora. È questo lo scenario immortalato in un video girato poco prima dellolungo la Statale 36 di Abbadia Lariana, nel Lecchese. Erano le 5 di venerdì 10 gennaio quando la BMW Serie 1, con a bordo quattro ragazzi, è finita contro un parapetto di cemento.Leggi anche: Merano, spaventoso incidente nella notte: auto ribaltata, donna intrappolata salvata dai soccorsiAlcani, 13, di, è morta nel pomeriggio di oggi all’ospedale Manzoni. La ragazza era ricoverata in Neurorianimazione dopo un incidente avvenuto all’alba di venerdì 10 gennaio sulla provinciale 72, tra Abbadia Lariana e