Il Napoli pronto a un acquisto importante a gennaio, ma non è detto sia l'erede di Kvara (Tmw)

Il giornalista Sky Luca Marchetti, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha spiegato quali potrebbero essere le mosse delper il mercato di; non èinfatti, secondo il giornalista, che il club decida di investire subito una grossa cifra per il sostituto ditskhelia, prossimo ad approdare al Psg.Ilpotrebbe fare un gran colpo, ma non èsia il sostituto diMarchetti scrive:Dopo la cessione dibisogna essere lucidi. I soldi ci sono ma non bisogna essere precipitosi. Garnacho piace a tutti, ma il Manchester United vuole almeno 70 milioni di euro. Tanti, troppi. E quindi bisogna trovare anche delle strade alternative. Ma comeci vuole lucidità. Le alternative ci sono, ma vanno trattate con pazienza. Tutti sanno che ilha disponibilità economica e che deve prendere un giocatore in quella zona di campo.